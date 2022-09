Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch in Supermarkt

Nordhorn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, um 02:15 Uhr, versuchten unbekannte Täter mit Gewalt in den K&K-Markt an der Gildehauser Straße einzubrechen. Dabei warfen sie zunächst mit zwei Gullydeckel die Scheibe einer Tür zum Supermarkt ein. Anschließend entglasten sie vermutlich überstehende Reste der Scheibe mittels eines Hammers und zogen das Sicherheitsglas nach außen. Das sie dabei durch die entstandene Öffnung in das Objekt gelangten ist unwahrscheinlich. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Eine Durchsuchung des Marktes mit einem Diensthund der Polizei verlief ebenfalls negativ. Vor Ort wurde Werkzeug der Tat sichergestellt. Zeugen die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921/3090 bei der Polizei in Nordhorn zu melden. /hue

