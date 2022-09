Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Diebstahl durch zwei Täter im Stadtpark

Nordhorn (ots)

Am Samstagnachmittag, um 16:45 Uhr, kam es am Öhlmühlensteg in Nordhorn im Stadtpark zu einem Diebstahl einer Handtasche. Zunächst sprachen die zwei offenbar arbeitsteilig agierenden Täter eine 68-jährige Frau an. Während des Gesprächs entwendete einer der Täter aus dem Fahrradkorb die Handtasche der Geschädigten. Im Rahmen der Flucht konnte einer der Täter von der Polizei im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gestellt werden. Es handelt sich um einen 17-jährigen Nordhorner. Die Tasche wurde aufgefunden, die Geldbörse mit Bargeld fehlte jedoch. Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern an. /hue

