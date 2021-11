Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Warburg (ots)

Am Samstag, den 20.11.21, zwischen 10.20 Uhr und 11.00 Uhr, war ein schwarzer Audi auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Papenheimer Straße in Warburg geparkt. Als der Fahrzeugführer zurückkehrte, stellte er einen Sachschaden von ca. 1200 Euro am Heck seines Fahrzeuges fest. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise zum Unfallverursacher: 05271-962-0./TT

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell