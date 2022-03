Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0160 --Auseinandersetzung mit einem Werkzeug und Kuhfuß--

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Braaklandsweg Zeit: 13.03.2022, 16:40 Uhr

Am Sonntagnachmittag kam es in Kirchhuchting zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei denen auch ein Kuhfuß und eine Ratsche zum Einsatz kamen. Bei dem Vorfall wurden mehrere Beteiligte leicht verletzt, darunter auch Jugendliche und eine Polizistin. Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen und führten Gefährderansprachen durch.

Gegen 16:40 Uhr rief ein 14-Jähriger die Polizei, weil mehrere Personen seiner Familie mit einer anderen Familie in der Straße Braaklandsweg in einen Streit gerieten. Beteiligt an der Auseinandersetzung waren jeweils die Väter mit ihren Söhnen, die teilweise noch Jugendlich waren. Hintergrund der Streitigkeit war eine Unstimmigkeit aus der Vergangenheit. Im Verlauf kam auch eine Ratsche und ein Kuhfuß zum Einsatz. Dabei wurde ein 38-Jähriger am Kopf verletzt und musste von einem Rettungswagen zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem gerieten auch vier Jugendliche zwischen die Fronten und wurden zum Teil leicht verletzt. Während des Einsatzes wehrte sich ein 41 Jahre alter Mann gegen die polizeilichen Maßnahmen und leistete Widerstand. Dabei wurde der Mann, als auch eine 25-jährige Polizistin leicht verletzt. Einsatzkräfte stellten den Kuhfuß und eine Ratsche sicher. Der 41-Jährge erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Zudem fertigten Einsatzkräfte Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und führten Gefährderansprachen durch.

