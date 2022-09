Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren

Esche - Zwei Baumunfälle fordern zwei Schwerverletzte

Haren / Esche (ots)

Am Samstagmorgen, um 08:20 Uhr, ereignete sich auf der Feldstraße in Haren ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Auswertung der Unfallspuren befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Skoda die Feldstraße von der Süd-Nord-Straße kommend in Richtung Versener Straße. Kurz vor dem Ortseingang Wesuwe kam der Fahrer mit seinem Auto alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der 24-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde dem Krankenhaus in Meppen zugeführt. Ein Unfall mit fast identischem Ablauf ereignete sich zudem ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt in Esche in der Grafschaft Bentheim. Dort befuhr ein 36-jähriger Mann aus Lage mit seinem Renault Twingo die Hauptstraße (L44) aus Richtung Esche kommend in Fahrtrichtung Berge. In einer leichten Rechtskurve kam auch er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Auch er verletzte sich schwer. Er wurde in die Euregio-Klinik Nordhorn verbracht. /hue

