POL-EL: Sturz mit Lastenrad

Papenburg (ots) - Am Donnerstagabend kam es auf der Straße Mittelkanal rechts in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger war in seinem Audi gegen 23.45 Uhr in Richtung Osterkanal unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto landete infolgedessen im Hauptkanal. Der Fahrer bleib unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Rückfragen ...

mehr