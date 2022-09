POL-EL: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Lorup (ots) - Am Donnerstag kam es in einer Küche eines Wohnhauses an der Köster-Dirxen-Straße in Lorup gegen 15.40 Uhr zu einem Brand. Das Feuer brach vermutlich bei einem eingeschalteten Küchengerät aus. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr aus Lorup war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin ...

mehr