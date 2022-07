Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Brand eines Einfamilienhauses - Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am frühen Montagmorgen in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Handschuhsheim zum Brand eines Einfamilienhauses. Aus bislang ungeklärter Ursache brach kurz vor zwei Uhr in dem Anwesen im Waldweg ein Brand aus. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses, eine vierköpfige Familie, hatten das Anwesen bereits verlassen. Eine Person zog sich beim Versuch, den Brand zu löschen, Verbrennungen an der Hand zu. Diese wurden durch Rettungskräfte medizinisch versorgt.

Durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg und die Freiwillige Feuerwehr Heidelberg-Neuenheim konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Durch die Flammen wurde auch ein Nachbarhaus in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, die Bewohner können zunächst bei Nachbar untergebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache durch die Brandermittler der Polizei dauern an.

