POL-HS: Frau fährt in offenliegenden Kanalschacht

Zeugensuche

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Am Sonntagmorgen (19. Juni) befuhr eine Geilenkirchenerin gegen 7 Uhr mit ihrem PKW die Straße Am alten Sportplatz in Richtung Johann-Plum-Platz. Unbekannte hatten in der Nacht zuvor im dortigen Bereich zwei Kanaldeckel ausgehoben. Die 26-Jährige fuhr mit ihrem Wagen über einen der offenliegenden Schächte und beschädigte sich hierbei ihr Fahrzeug. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Verursachern machen können, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es ist auch möglich, einen Hinweis über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis zu geben.

