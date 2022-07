Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Verdacht des Sexualdeliktes - 27-jähriger Mann festgenommen - Kripo ermittelt - Pressemitteilung Nr.1

Walldorf,Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 27-jähriger Mann wurde am frühen Samstagnachmittag in Walldorf im Bereich der Ringstraße vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, kurz nach 12 Uhr, eine 53-jährige Frau, die mit ihrem Hund spazieren ging, an der Ecke Ringstraße / St. Ilgener Straße angegriffen und körperlich bedrängt zu haben. Aufgrund der starken Gegenwehr und Hilferufe der Frau wurden Zeugen auf den Vorfall aufmerksam. Der Verdächtige ließ daraufhin von seinem Opfer ab und versuchte sich vom Tatort zu entfernen, konnte aber durch weitere Zeugen im Sonnenweg gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nach einer ersten Prüfung des Sachverhalts durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes wurde der Mann am Sonntagmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die freiheitsentziehenden Maßnahmen aufrecht erhielt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

