POL-CUX: BMW brennt vollständig aus +++ Zeugen nach Unfall gesucht

Hagen im Bremischen/BAB 27. Am Donnerstag, den 26.08.2021, geriet ein BMW auf der Autobahn aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der 24-jährige Fahrzeugführer wollte die Autobahn gegen 0:30 Uhr an der Anschlussstelle Hagen verlassen. Er ließ das Fahrzeug ausrollen und hielt auf dem Standstreifen an. Das Fahrzeug im Wert von etwa 25.000 Euro brannte vollständig aus.

Cuxhaven. Am Mittwoch, den 25.08.2021, ereignete sich auf der Altenwalder Chaussee, etwa in Höhe der Theodor-Storm-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 46-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Cuxhavenerin befuhr gegen 11:55 Uhr mit dem Fahrrad den Radweg in Richtung Stadtmitte, als sie von einem Pkw am Hinterrad touchiert wurde und in der Folge zu Fall kam. Die 30-jährige Fahrerin des Renault gab bei der Unfallaufnahme an, dass sie auf den Radweg ausgewichen sei, um eine Kollision mit einem schwarzen Pkw zu vermeiden. Dieser habe die Altenwalder Chaussee mittig, stadtauswärts befahren. Beide Frauen standen sichtlich unter Schock. Die 46-Jährige wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Cuxhaven bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und nähere Angaben zum schwarzen Pkw machen können, sich unter Telefon 04721 573-0 zu melden.

