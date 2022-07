Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Reihen/Rhein-Neckar-Kreis: 16-jähriger Leichtkraftradfahrer fährt VW hinten auf - 2 Leichtverletzte

Sinsheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, befährt ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad der Marke Betamotor die L 592 von Reihen herkommend in Richtung Ittlingen. Auf halber Strecke übersah der 16-Jährige einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden VW eines 44-Jährigen und fuhr diesem hinten auf. Durch den Zusammenstoß kamen der 16-Jährige und seine 17-jährige Sozia zu Fall. Beide zogen sich glücklicher Weise nur leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt wurden. Am Leichtkraftrad und am VW entstand ein geschätzter Schaden von insgesamt ca. 2000,- Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell