Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Käfertal: 41-Jähriger betrunken mit Kleintransporter unterwegs und in Streit geraten

Mannheim (ots)

Mit 1,9 Promille war ein 41-Jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr in der Forster Straße unterwegs. Zuvor waren Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal zu der Adresse gerufen worden, um dort Streitigkeiten zu schlichten. Noch während die Beamten den Sachverhalt abklärten kehrte der zuvor an dem Streit beteiligte Mann zu Fuß zurück an den Ort des Geschehens. Die ebenfalls an dem Streit beteiligten Zeugen identifizierten den 41-jährigen zweifelsfrei als Führer eines zuvor gefahrenen Kleintransporters Fiat Ducato. Aufgrund des deutlichen Alkoholgeruchs wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der 41-Jährige Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten

