Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Bernkastel-Kues (ots)

Am Sonntag, 19.06.2022, gg. 09:55 Uhr, befuhr eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw die B 50 aus Zeltingen kommend in Richtung Wittlich. Zwischen der Zufahrt "Feriendorf" Zeltingen-Rachtig und der Einfahrt Platten/Friedhof geriet ein entgegenkommender, hellblauer, sportlicher Pkw auf ihre Fahrbahn. Es kam es zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge, wobei zumindest der Außenspiegel der Anzeigenerstatterin beschädigt wurde. Der hellblaue Pkw fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug werden an die Polizeiinspektion Bernkastel, telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de, erbeten.

