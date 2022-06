Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Kerpen / Eifel (ots)

Am 18.06.22, gegen 05:00 Uhr, ist der Polizei in Daun ein umgefahrenes Verkehrsschild "Pfeil - rechts vorbei" mitgeteilt worden. Das total zerstörte Verkehrsschild steht auf der Verkehrsinsel bei Kerpen/ Eifel, L10, Einmündung in Richtung Berndorf und ist in Richtung Berndorf umgeknickt. An der Unfallstelle wurden relativ große grau lackierte Fahrzeugteile aufgefunden. Der Verursacher des Unfalls hat sich entfernt, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Daun, Tel.: 06592-96260, entgegen.

