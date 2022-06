POL-PDWIL: Betrunken unterwegs

Salmtal (ots) - Durch einen aufmerksamen Autofahrer wurde die Polizei Wittlich am 18.06.2022, gg. 0.40 Uhr auf einen Verkehrsteilnehmer hingewiesen, der sein Fahrzeug über die L141 von Wittlich aus kommend in Richtung Salmtal unsicher und in Schlangenlinien führte. Das Fahrzeug konnte in Salmtal einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde festgestellt, dass die 44jährige Fahrzeugführerin stark alkoholisiert war. ...

