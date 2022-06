POL-PDWIL: Tödlicher Betriebsunfall mit einem Traktor

Gerolstein (ots) - In dem Zeitraum vom 16.06.2022, zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr nachts, haben unbekannte Täter in Gerolstein, die an der Straße 'Am Graben', Nähe Obere Marktstraße, stehenden Terrakotta-Blumenkübel (Farbe: Blau und Natur) zerstört. Durch herumrollende Teile ist auch ein in der Nähe parkendes Fahrzeug beschädigt worden. Bereits in der Nacht vom 11./12.06.2022, zwischen 23:00 Uhr und 12:00 Uhr, ...

mehr