Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pkw rast gegen Hauswand

Hillesheim / Eifel (ots)

Am Fr. 17.06.22, gegen 16:15 Uhr, befährt eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Gerolstein mit ihrem weißen Pkw VW Golf in Hillesheim die Kölner Straße, von der Bachstraße aus kommend, in Richtung Ortsausgang. Aus noch nicht geklärter Ursache beschleunigt das Fahrzeug und streift die der Bachstraße gegenüberliegende Hauswand, fährt weiter und kommt an der Steintreppe des zweiten Hauses zum Stehen. Der VW Golf wird bei dem Unfall völlig zerstört. Bei dem Unfall werden die Fahrerin und die 72-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An beiden Häusern entstehen Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen dürften sich noch unbekannte Passanten vor Ort befunden haben, die den Unfall beobachtet haben könnten. Die Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Daun, Tel.: 06592-96260, in Verbindung zu setzen.

