POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht mit schwerverletztem Motorradfahrer

Gillenfeld (ots) - Am 16.06.2022 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 17-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Daun mit seinem Leichtkraftrad die Pulvermaarstraße in Gillenfeld. Vor ihm fuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich der VG Cochem. In Gillenfeld im Bereich der dortigen Volksbank musste der Personenkraftwagenfahrer verkehrsbedingt anhalten, was der Zweiradfahrer zu spät ...

mehr