POL-PDWIL: Fund einer Weltkriegsbombe

Wittlich (ots) - In den Morgenstunden des 16.06.2022 wurde die Polizei Wittlich gegen 05:25 Uhr über einen Brand in der Kurfürstenstraße in Wittlich informiert. Im rückwärtigen Bereich des Haus der Jugend ging eine Holzverkleidung, aus bislang ungeklärten Gründen, in Flammen auf. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Wittlich und die Polizei Wittlich. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes machen ...

