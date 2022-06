POL-PDWIL: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bitburg führten zum Aufgriff mehrerer berauschter Verkehrsteilnehmer

Weidingen (ots) - Am Nachmittag des 16.06.2022 gegen 16:30 Uhr kam es in der Gartenstraße in Weidingen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Im Zuge dessen wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der Geschädigte war in einer größeren Motorradgruppe unterwegs, als er einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste. Der Motorradfahrer stürzte, da ...

