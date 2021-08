Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw überschlagen

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, L 525 zwischen Willershausen und Echte, Sonntag, 08.08.21, 22.41 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Sonntag, 08.08.21, 22.40 Uhr befuhr ein 53-jähriger Northeimer mit seinem Pkw Hyundai Tucson die L 525 von Willershausen kommend in Richtung Kalefeld, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Auf dem angrenzenden Grünstreifen drehte sich der Pkw um die eigene Achse und überschlug sich. Der Northeimer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Seine 52-jährige Beifahrerin, die ebenfalls aus Northeim stammt, kam mit einem Schock davon. Beide Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000,- EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell