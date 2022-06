POL-PDWIL: Mofa gestohlen

Kerpen / Eifel (ots) - Am 18.06.22, gegen 05:00 Uhr, ist der Polizei in Daun ein umgefahrenes Verkehrsschild "Pfeil - rechts vorbei" mitgeteilt worden. Das total zerstörte Verkehrsschild steht auf der Verkehrsinsel bei Kerpen/ Eifel, L10, Einmündung in Richtung Berndorf und ist in Richtung Berndorf umgeknickt. An der Unfallstelle wurden relativ große grau lackierte Fahrzeugteile aufgefunden. Der Verursacher des Unfalls ...

