POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt

Am Samstag, den 09.07.2022, gegen 01:00 Uhr, wurde bei einer Streifenfahrt ein Mini Cooper auf der B37, in der Nähe vom Arbeitsamt, in Bad Dürkheim festgestellt. Der Fahrer des Fahrzeugs versuchte beim Erblicken der Streife mit überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten und missachtete die Anhaltesignale der Beamten. In der Gaustraße konnte der 20-jährige Fahrer durch die Streife gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Bad Dürkheimer ergab 1,15 Promille. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel des Mini-Fahrers wurden sichergestellt. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und verbotenem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

