POL-PB: Technischer Defekt als Brandursache

Bad Lippspringe (ots) - Nach einem Einbruch in eine Gaststätte an der Arminiusstraße und einem weiteren in ein Büro am Arminiuspark in Bad Lippspringe sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte Täter drangen Sonntagnacht (05.06.) zwischen 03.15 Uhr und 06:45 Uhr in die Räumlichkeiten der Gaststätte ein und durchwühlten diese. Danach flohen sie in unbekannte Richtung. In etwa dem gleichen Zeitraum brachen unbekannte ...

