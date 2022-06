Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Bad Lippspringe (ots)

Nach einem Einbruch in eine Gaststätte an der Arminiusstraße und einem weiteren in ein Büro am Arminiuspark in Bad Lippspringe sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte Täter drangen Sonntagnacht (05.06.) zwischen 03.15 Uhr und 06:45 Uhr in die Räumlichkeiten der Gaststätte ein und durchwühlten diese. Danach flohen sie in unbekannte Richtung. In etwa dem gleichen Zeitraum brachen unbekannte Täter in einen Büroraum eines Gebäudes im Arminiuspark ein. Auch dort durchwühlten sie den Raum und flohen im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell