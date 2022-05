Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220502-1-pdnms Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 254 Höhe Felm

Felm ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Ein 80 j. Mann befuhr am 01.05.2022 gegen 13.25 Uhr die Landstraße 254 aus Richtung Felm kommend in Richtung Altenholz. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer befand sich allein im Fahrzeug. Bei Eintreffen zeigte sich dieser schwer verletzt, aber ansprechbar. RTW-Besatzung und Notarzt versorgten den Verunfallten. Mit Hilfe der freiwilligen Feuerwehr Altenholz konnte der Fahrer aus dem Fahrzeug geborgen werden. Nach der Bergung verschlechterte sich der Zustand des 80 jährigen Mannes und er musste reanimiert werden. Unter den Reanimationsmaßnahmen wurde der schwerverletzte Mann in die Uniklinik Kiel verbracht, wo er seinen Verletzungen erlag.

Sönke Petersen

