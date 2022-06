Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

Die Polizei hat in Paderborn-Schloß Neuhaus in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei mutmaßliche Fahrraddiebe vorläufig festgenommen.

Besucher des im Schloßpark stattfindenden Schützenfestes hatten gegen Mitternacht zwei Personen dabei beobachtet, wie sie sich an abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Als die Tatverdächtigen die Zeugen bemerkten, entfernten sie sich von den Fahrrädern. Die Zeugen stellten fest, dass speziell an E-Bikes Fahrradschlösser teilweise bereits durchgeschnitten waren und riefen die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten konnten in unmittelbarer Nähe auf dem Amtsweg einen 36-jährigen und einen 40-jährigen Mann stellen. Der 36-Jährige trug einen Rucksack bei sich, in dem sich zwei Winkelschleifer befanden. Die Polizei nahm beide Tatverdächtigen vorläufig fest.

Seit Anfang April verzeichnet die Polizei Paderborn einen Anstieg bei den Fahrraddiebstählen. Besonders betroffen sind die Innenstadt von Paderborn und der Ortsteil Schloß-Neuhaus (s. Pressebericht vom 03.06.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5239237).

