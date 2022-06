Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrraddiebstähle steigen an - Sättel und Räder auch im Visier der Diebe

Paderborn (ots)

(mb) Seit Anfang April verzeichnet die Polizei einen Anstieg bei den Fahrraddiebstählen. Dazu kommen immer mehr Fahrradteile-Diebstähle. In den letzten Wochen wurden beispielsweise etwa 30 Fahrradsättel gestohlen. Aber auch Diebe gehen der Polizei ins Netz - ein mutmaßlicher Serientäter erst am Donnerstagabend.

Die Paderborner Polizei nutzt den heutigen weltweiten "Tag des Fahrrads", um auf die Situation aufmerksam zu machen und Tipps zu geben, wie sich Fahrradbesitzer vor Langfingern schützen können.

Hochwertige Fahrräder und E-Bikes sind begehrte Beute von Dieben. Allein seit Anfang April dieses Jahres sind 230 Fahrraddiebstähle im Kreis Paderborn angezeigt worden. Rund 85 % davon in Paderborn - die meisten in der Kernstadt, knapp 30 in Schloß Neuhaus. In den anderen Stadtteilen und in den Kommunen wurden in dem Zeitraum jeweils rund eine handvoll Fahrräder gestohlen. Der Wert der in diesem Jahr gestohlenen Fahrräder hat schon jetzt die eine-Million-Euro-Grenze überschritten. Im gesamten letzten Jahr lag der Beutewert unter dieser Summe.

Zu den Komplett-Diebstählen kommt eine Vielzahl von Fahrradteile-Diebstählen. Rund 30 Sättel wurden seit Anfang April entwendet. Besonders aktiv sind Täter in Schloß Neuhaus ringsum das Schlossgelände, meistens tagsüber an Wochenenden. Beim Fahrradtag verschwanden einige Fahrradsättel - drei wurden in nahegelegenen Gebüschen wieder entdeckt. Auch am letzten Wochenende beim Bierfest wurden mehrere Sattel-Diebstähle angezeigt. Am Dienstag erstatteten zwei Fahrradbesitzer Anzeige weil ihre Vorderräder aus den Fahrradgabeln in Paderborn und Salzkotten gestohlen wurden. Die Fahrräder selbst waren mit guten Schlössern gesichert.

Fahrradständer mit vielen Rädern sind beliebte Tatorte. Hochwertige Pedelecs stehlen die Täter oft aus Tiefgaragen und Fahrradkellern. Darauf hatte die Polizei bereits mehrfach hingewiesen und darum gebeten, verdächtige Situationen umgehend zu melden. Ein aufmerksamer und zugleich couragierter Zeuge (29) sorgte so am Donnerstagabend (02.06.2022) dafür, dass ein Seriendieb auf "frischer Tat" festgenommen werden konnten. Gegen 19.00 Uhr beobachtete der Zeuge einen Mann, der an der Kasseler Straße mit einer Akkuflex an einem verschlossenen E-Bike hantierte. Der Zeuge sprach den Verdächtigen direkt an. Dieser behauptete, dass es sich um sein Fahrrad handele. Das nahm ihm der Zeuge nicht ab und verständigte die Polizei. Das bekam auch der Tatverdächtige mit und flüchtete. Eine Streife schnappte den mutmaßlichen Täter unweit des Tatorts An der Burg. Er hatte eine Akkuflex und mutmaßliches Diebesgut - einen Fahrradbordcomputer und ein akkubetriebenes Rücklicht - dabei. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den 41-Jährigen seit Anfang des Jahres wegen neun weiterer Fahrraddiebstähle ermittelt wird. Der Beutewert dieser Diebstähle liegt bereits über 20.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Paderborn beantragte am Freitag einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

Die Tipps der Polizei:

- Nutzen sie alle Sicherungsmöglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen konsequent - auch in Tiefgaragen oder Fahrradkellern von Wohnhäusern.

- Je hochwertiger Ihr Fahrrad ist, umso besser sollte auch die Sicherung sein. Sinnvoll sind mehrere Schlösser und das Anschließen an festen Gegenständen.

- Lassen sie keine "losen" Teile wie Fahrradcomputer, Fahrradtaschen oder anderes Zubehör am Rad zurück. Auch der Fahrrad-Akku sollte gut gesichert sein oder mitgenommen werden, um ihn sicher zu deponieren.

- Nutzen Sie für hochwertige Fahrradsättel und -räder codierte Verschraubungen anstatt Schnellspanner.

- Sollte Ihr Rad gestohlen werden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

- Um die Daten Ihres Zweirads parat zu haben, empfiehlt es sich, einen Fahrradpass anzulegen oder die Fahrradpass-App zu nutzen: ht tps:// www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl -von-zweiraedern/fahrradpass-app/

- Melden Sie verdächtige Beobachtungen immer umgehend der Polizei über 110.

Weitere Tipps zur Sicherung von Fahrrädern, beispielsweise über die Qualität von Fahrradschlössern oder den Diebstahlschutz mit GPS-Tracking, sind im Internet auf polizei-beratung.de eingestellt: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/025-FB-Raeder-richtig-sichern.pdf

