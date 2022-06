POL-PB: Minicooper kollidiert mit Sattelzug und steckt fest

Paderborn (ots) - (mb) Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag (31.05.2022) an der Grunigerstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr wurde ein am Straßenrand geparkter grauer VW Golf von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Am Golf entstand dabei vorne links Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Golfbesitzer entdeckte hinter ...

