POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Maßnahmen zur Bekämpfung von Fahrradunfällen - Kontrollwoche im Rahmen der Fahrradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg - Schwerpunkt typische Unfallursachen

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 11.05.2022, kurz nach 13:00 Uhr, ist in Maulburg eine Autofahrerin mit einem Unimog kollidiert. Vorsorglich war der Rettungsdienst für die Frau verständigt worden, die 71-jährige überstand den Unfall unverletzt. Sie dürfte an der Kreuzung Höllsteiner-/Hüsinger Straße zu weit nach links geraten sein und war seitlich mit dem auf der ...

mehr