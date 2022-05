POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Schmorbrand an einer Heizungsanlage

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 11.05.2022, gegen 13:25 Uhr, hat sich eine 59-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Schopfheim leicht verletzt. Eine 68 Jahre alte Autofahrerin war an der Kreuzung zur Adolf-Müller-Straße der verkehrsbedingt wartenden Fahrradfahrerin aufgefahren. Die Fahrradfahrerin stürzte in der Folge auf die Straße ...

mehr