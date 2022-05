Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.05.2022, gegen 13:25 Uhr, hat sich eine 59-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Schopfheim leicht verletzt. Eine 68 Jahre alte Autofahrerin war an der Kreuzung zur Adolf-Müller-Straße der verkehrsbedingt wartenden Fahrradfahrerin aufgefahren. Die Fahrradfahrerin stürzte in der Folge auf die Straße und klemmte sich unter ihrem Pedelec ein. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus versorgt wurden. Der Sachschaden blieb mit mehreren hundert Euro überschaubar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell