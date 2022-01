Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim/Weinheim: Unfall auf A 659; mehrere Fahrzeuge beteiligt; Vollsperrung aufgehoben; erhebliche Verkehrsbehinderungen; Pressemitteilung Nr. 2

Viernheim/Weinheim (ots)

Die Vollsperrung auf der A 659 in Richtung Weinheim ist aufgehoben. Der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dennoch ergeben sich derzeit erhebliche Verkehrsbehinderungen in Richtung Weinheim.

