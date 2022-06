Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Brand eines Unterstandes gesucht

Wewelsburg (ots)

Nach dem Brand eines hölzernen Unterstandes an der Holsteiner Straße in Wewelsburg sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Spaziergänger hatte den Brand am Montag (06.06.) gegen 06.30 Uhr entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Der Unterstand habe zu dem Zeitpunkt bereits vollständig in Flammen gestanden. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

