POL-GI: Einbrecher in Gießen überrascht+Festnahme nach PKW-ED+Trickdiebstahl+Zeugenaufruf nach räuberischen Diebstählen+Sachbeschädigungen+Flagge entwendet+ viele Unfallfluchten

Gießen: Einbrecher überrascht

Bewohner eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße haben Samstagfrüh zwei Einbrecher überrascht. Die Unbekannten brachen gegen 04.30 Uhr in das Gebäude ein. Im Obergeschoss durchsuchten sie die Räume und nahmen eine Festplatte, Kabel und zwei Lautsprecherboxen an sich. Dabei weckten sie offenbar durch ihre Geräusche die Bewohner, welche das Duo im Hausflur überraschten. Die Diebe legten die Boxen daraufhin auf der Treppe ab und gaben Gas. Ein Täter flüchtete über den Hof in Richtung Schillerstraße und der Straße "Gartenfeld". Der andere lief in Richtung Steinstraße.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Nach Einschätzung der Zeugen stammten die Täter aus dem arabischen Raum. Sie sind zwischen Ende 20 und Anfang 30.

Ein Verdächtiger hat eine kräftige Statur, dunkle schwarze Haare, auffällige Augenbrauen und markante Wangenknochen. Er trug dunkle Oberbekleidung und eine dicke Jacke mit Kapuze. Er hatte eine schwarze Stirnlampe und einen dunklen kleinen Rucksack dabei.

Der Komplize ist dünn und hat einen "gelblichen" Hautteint. Er trug dunkle Oberbekleidung, eine Kapuzenjacke und hatte ebenfalls eine Stirnlampe sowie einen kleinen Rucksack dabei. Wer hat am Samstag vor oder nach der Tat in der Schillerstraße und Umgebung verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Täterfestnahme nach PKW-Aufbrüchen

Die Polizei konnte am Samstag nach mehreren PKW-Aufbrüchen einen 39-jährigen Mann festnehmen. Gegen 21.00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der Tatverdächtige die Scheibe eines in der Schlachthofstraße geparkten BMW einwarf und alarmierte die Polizei. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nahmen Beamte den deutschen Staatsangehörigen wenig später in Tatortnähe fest. In der Schlachthofstraße sowie in der Straße "An den Hessenhallen" stellten die Ordnungshüter insgesamt sechs beschädigte Fahrzeuge fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den Festgenommenen dem Haftrichter vor. Dieser erließ Haftbefehl, welcher gegen Auflagen und Weisungen bis zur Hauptverhandlung außer Vollzug gesetzt wurde.

Gießen: Trickdiebstahl

In der Katharinengasse verwickelte ein Unbekannter am Freitag gegen 14.10 Uhr eine 18-jährige Jugendliche in ein Gespräch. Anschließend nutzte er die Gelegenheit, ihr auf einer Mauer abgelegtes Handy zu entwenden und flüchtete. Wer hat den Vorfall am Freitag gegen 14.10 Uhr in der Katharinengasse beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Großen-Linden: Scheibe eingeschlagen

Ein unbekannter Täter beschädigte zwischen Freitag (04.März) gegen 18:00 Uhr und Samstag (05.März) 11:00 Uhr die Scheibe eines schwarzen Audi. Der A4 parkte während des Tatzeitraums in der Bahnhofstraße. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: 0641 7006 3555.

Großen-Linden: Autos beschädigt und Wertsachen gestohlen

1.350 Euro Schaden hinterließen Diebe nach zwei PKW-Aufbrüchen zwischen Freitag (04.März) gegen 23:30 Uhr und Samstag (05.März) 07:30 Uhr in der Johannes-Leun-Straße . Aus einem rotem BMW entwendeten die Täter eine Geldbörse inklusive Inhalt. Aus dem anderen PKW entwendete sie nach ersten Erkenntnissen offenbar nichts. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: 0641 7006 3555.

Gießen: Zeugenaufruf nach räuberischen Diebstahl

Die Polizei sucht nach einem räuberischen Diebstahl in einem Kaufhaus im Seltersweg nach Zeugen. Am Freitag gegen 15.20 Uhr zogen sich zwei Männer mehrere Jacken an und steckten Bekleidung in ihre mitgeführten Taschen. Als der Ladendetektiv sie ansprach, zogen sie die Jacken wieder aus. Als er dann den Inhalt der mitgeführten Tüten sehen wollte, stießen sie ihn zur Seite und flüchteten. Beschreibung der Tatverdächtigen: Beide Männer sind etwa 25 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und führten eine braune und eine rote Tüte mit. Ein Tatverdächtiger ist hellhäutig und schlank. Er hatte einen Bluterguss am Auge und trug eine schwarze Winterjacke, eine blaue Hose und dunkle Schuhe. Der andere hat einen dunkleren Hautteint. Er trug eine dunkelblaue Jacke, eine Jeans und dunkle Schuhe. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wohin sind die Tatverdächtigen geflüchtet? Wer kann Angaben zu deren Identität geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Bei einem Einbruchsversuch beschädigten Unbekannte die Scharniere einer Eingangstür. Am Freitag zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr machten sich die Einbrecher an der Türe zu schaffen, die offenbar standhielt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Ladendetektiv geschlagen

Ein Unbekannter steckte am Samstag gegen 19.00 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße Waren im Wert von etwa 160 Euro in seine mitgeführte Papiertüte ein. Mit den unbezahlten Gegenständen versuchte er das Geschäft zu verlassen. Ein Ladendetektiv konnte den Dieb zunächst festhalten, bis dieser wild nach dem Angestellten schlug. Die Tüte riss, das Diebesgut fiel zu Boden und der Täter flüchtete über die Katharinengasse in Richtung Kaplansgasse. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist zwischen 16 und 20 Jahren alt, etwa 170 bis 175 cm groß und schlank. Er hat kurze, schwarze, lockige Haare mit Undercut und einen Kinnbart. Er trug eine dunkle Jogginghose, eine schwarze Softshelljacke, schwarze Sneakers mit silberfarbenen/weißen Streifen sowie roten Schnürsenkeln und hatte eine Umhängetasche dabei. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wohin ist der Tatverdächtige geflüchtet? Wer kann Angaben zu dessen Identität geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Fenster in Watzenborn-Steinberg beschädigt

In der Theodor-Heuss-Straße in Watzenborn-Steinberg beschädigte ein Unbekannter das Fenster eines Einfamilienhauses. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (20. Februar) und 10.00 Uhr am Freitag (04. März). Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Bargeld und Medikamente gestohlen

In einer Apotheke in der Liebigstraße hatte es ein Unbekannter auf Bargeld und Medikamente abgesehen. Am Freitag zwischen 22.00 und 22.40 Uhr schlug er die Scheibe der Apotheke ein. In dem Gebäude durchsuchte er mehrere Schränke. Mit dem Diebesgut flüchtete er dann in unbekannte Richtung. Der Mann trug eine Winterjacke mit Kapuze (darunter eine Mütze), eine weiße Mund-Nase-Bedeckung, eine dunkle Winterjacke und dunkle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Flagge aus PKW gestohlen

Unbekannte stahlen im Wieseck Weg aus einem geparkten Auto eine ukrainische Flagge. Zwischen 17.00 Uhr am Samstag und 08.30 Uhr am Sonntag machten sie sich an dem schwarzen BMW zu schaffen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: BMW beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch (02.März) gegen 17.00 Uhr in der Kinogasse einen geparkten BMW. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war der schwarze X1 an der vorderen Stoßstange beschädigt. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um eine grauen Nissan mit Gießener Kennzeichen . Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Grünberg: Auffahrunfall

Am Sonntag (06.März) gegen 15.45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann in einem Ford Transit die Bundesautobahn 5 in Richtung Frankfurt. Kurz vor der Abfahrt zur Raststätte Reinhardshain bremste der Ford-Fahrer. Ein hinter dem Ford fahrender Unbekannter in einem PKW bemerkte den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Toyota beim Vorbeifahren gestreift

Zwischen Samstag (05.März) 13.30 Uhr und Sonntag (06.März) 14.00 Uhr streifte ein bislang Unbekannter in der Straße "Stadtwald" einen geparkten Toyota. Als die Besitzerin zu ihrem weißen Corolla zurückkam, war dieser an der Fahrertür beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Fernwald: Außenspiegel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Sonntag (06.März) gegen 12.00 Uhr die Steinbacher Straße in Annerod in Richtung Steinbach. Im Vorbeifahren touchierte der Unbekannte in Höhe der Hausnummer 5 den Außenspiegel eines geparkten VW. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 24-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

5.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht zwischen Samstag (05.Februar) 18.00 Uhr und Sonntag (06.Februar) 10.00 Uhr. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter in Höhe der Hausnummer 5 einen am Fahrbahnrand geparkten hellblauen Beetle. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Am Samstag (05.März) gegen 10.30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Grünberg mit einem Daimler Chrysler von Queckborn in Richtung Landstraße 3007. Kurz vor einer Kreuzung kam dem Grünberger ein Unbekannter entgegen, der über die Fahrzeugmitte fuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem linken Außenspiegel des Fahrzeuges des 55-Jährigen. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Bei Parkmanöver Opel touchiert

Am Samstag (05.März) touchierte ein bislang Unbekannter offenbar bei einem Parkmanöver einen geparkten Opel. Der graue Astra parkte zwischen 10.40 Uhr und 14.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "An der Hessenhalle". Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht

Samstagnacht (05.März) zwischen 01.00 Uhr und 03.00 Uhr befuhr ein Unbekannter die Rathausstraße in Ettingshausen. Dabei beschädigte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand geparkten Ford sowie einen geparkten BMW. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Motorradfahrer stürzt

Samstagnachmittag (05.März) gegen 16.00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann mit einem Motorrad von Göbelnrod nach Beltershain. In einer Kurve kam der Kradfahrer zu Fall und rutschte über die Fahrbahn in den Straßengraben. Der 24-Jährige sowie eine 23-jährige Mitfahrerin verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.850 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lollar: Vorfahrt missachtet

Ein 42-jähriger Mann aus Lollar in einem BMW beabsichtigte am Samstag (05.März) gegen 11.00 Uhr vom "Kirchberg" kommend nach rechts in Richtung Lollar einzubiegen. Offenbar übersah der BMW-Fahrer dabei den Audi eines 63-Jährigen, der auf der Landstraße 3475 von Odenhausen nach Lollar unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Audi-Fahrer verletzte sich dabei leicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Vorfahrt eines Radfahrers missachtet

Am Freitag (04.März) gegen 12.00 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Wettenberg in einem Ford die Wiesenstraße in Krofdorf-Gleiberg in Richtung Wetzlarer Straße. An der Einmündung zur Wetzlarer Straße übersah die Ford-Fahrerin einen 82-jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radler verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zeugen nach Unfall in Bahnhofstraße gesucht

Sonntagabend (06-März) gegen 21.40 Uhr kam es an einem Fußgängerüberweg in Höhe der Hausnummer 95 offenbar zu einem Unfall. Ein 27-jähriger Mann in einem VW befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof und ein 43-jähriger Fußgänger beabsichtigte den Fußgängerüberweg an der Alten Post zu nutzen. Dabei kam es vermutlich zu einem Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Fußgänger. Der 43-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Beide Unfallbeteiligte machten unterschiedliche Aussagen zu dem Unfallgeschehen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Hergang machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

