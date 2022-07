Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim an der Weinstraße) unbekannter Pkw flüchtet von Unfallstelle

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich dabei

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Unbekannter PKW (vermutlich BMW älteres Model/ dunkle Farbe) befuhr die Kreisstraße 16 aus Richtung Lindenberg kommend in Fahrtrichtung Wachenheim. 25-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhr die K16 aus Richtung Wachenheim kommend in Fahrtrichtung Lindenberg. Ca. 400 m vor dem Oppauer Haus fuhr der BMW im dortigen Kurvenbereich sehr mittig. Daher versuchte Motorradfahrer nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kam zu Fall. Der BMW setze die Fahrt unvermindert fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden. Da Betriebsstoffe ausliefen wurde die Straßenmeisterei verständigt. Für die Dauer de Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Schadenshöhe 2500 EUR.

Hinweise zu dem Pkw bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

