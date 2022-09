FW-M: Heizungsanlage fängt Feuer (Obermenzing)

München (ots) - Freitag, 16. September 2022, 14.36 Uhr Westerhamer Straße Der Brand in einer Küche ist für eine 80-Jährige unglücklich ausgegangen. Am Nachmittag meldete ein Nachbar, dass in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses die Rauchwarnmelder zu hören seien und vermeintlich auch Brandrauch zu riechen sei. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten vor Ort aber zügig Entwarnung geben, da ein ...

mehr