POL-FR: Verkehrsunfall mit 2 getöteten Personen - B314 Eggingen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am späten Samstagnachmittag, gegen 17:40 Uhr, befuhr ein Autofahrer die B 294 von Elzach kommend in Richtung Waldkirch. Kurz vor dem Hugenwaldtunnel fuhr der 30-jährige aus bislang unbekannter Ursache nicht etwa dem Kurvenverlauf der Straße nach, sondern geradeaus auf die Gegenfahrbahn in den Gegenverkehr und kollidiert dort unkontrolliert mit einer Leitplanke. Zwei entgegenkommende Autofahrer konnten sehr schnell reagieren und damit einen ...

