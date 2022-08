POL-FR: Waldkirch:

Freiburg (ots) - Unbekannte schlugen in der Brombacher Straße am Freitag, 26.08.2022, vermutlich in dem Zeitraum zwischen 21.30 Uhr bis 23.20 Uhr, eine Scheibe im Treppenhaus der Zulassungsstelle ein, um sich Zutritt in das Gebäude zu verschaffen. In der Zulassungsstelle wurden mehrere Türen brachial aufgebrochen beziehungsweise eingeschlagen. Gestohlen wurden wohl ...

