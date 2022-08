Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Zulassungsstelle - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte schlugen in der Brombacher Straße am Freitag, 26.08.2022, vermutlich in dem Zeitraum zwischen 21.30 Uhr bis 23.20 Uhr, eine Scheibe im Treppenhaus der Zulassungsstelle ein, um sich Zutritt in das Gebäude zu verschaffen. In der Zulassungsstelle wurden mehrere Türen brachial aufgebrochen beziehungsweise eingeschlagen. Gestohlen wurden wohl Bargeld in einer hier noch nicht bekannten Höhe sowie eine hier noch nicht bekannte Anzahl von Blankodokumenten. Der entstandene Sachschaden dürfte erheblich sein. Die Unbekannten könnten sich eine längere Zeit in dem Gebäude aufgehalten haben. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Kriminalkommissariat nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen.

