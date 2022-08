POL-FR: Schönau: Diebstahl von Einachsmäher - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Montagmorgen, 29.08.2022, gegen 01.20 Uhr, wurde in der Alte Straße, bei einer Tankstelle, ein Geldautomat von einem Mauerwerk gelöst und komplett gestohlen. Der Geldautomat soll in einem weißen Kleintransporter, an welchem sich französische Kennzeichen befanden, abtransportiert worden sein. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat Lörrach, ...

