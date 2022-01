Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich zwei Brände in nur einer Nacht - Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2201030

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (6. Januar 2022) hat es im Berliner Viertel in Monheim am Rhein gleich zweimal gebrannt: Zunächst war starker Rauch aus einem Altkleider-Container gestiegen, kurz darauf musste die Feuerwehr einen brennenden Altpapier-Container löschen. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer.

Folgendes war geschehen:

Gegen 1:55 Uhr hatten Anwohner des Berliner Platzes die Feuerwehr alarmiert, weil sie dort einen Altkleider-Container festgestellt hatten, aus dem dichter Rauch hervorstieg. Die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein war schnell vor Ort und konnte das Feuer in dem Container schnell unter Kontrolle bringen. Noch während der Löschmaßnahmen ging dann ein weiterer Alarm bei Feuerwehr und Polizei ein: Diesmal hatte ein Altpapiercontainer an der Erich-Klausner-Straße gebrannt. Auch hier war die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein schnell an der Einsatzörtlichkeit. Allerdings konnte hier nicht mehr verhindert werden, dass der Container vollständig niederbrannte.

Glücklicherweise wurden bei den Bränden keine Personen verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei geht zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und kann nicht ausschließen, dass beide Brände in einem Tatzusammenhang stehen.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Donnerstag (6. Januar 2022) verdächtige Beobachtungen im Bereich des Berliner Platzes oder der Erich-Klausener-Straße gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer für die Brände verantwortlich ist?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell