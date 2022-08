Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malsburg-Marzell: Pkw überschlägt sich auf Kreisstraße

Freiburg (ots)

Zwischen Malsburg und Marzell überschlug sich am Freitag, 26.08.2022, kurz vor 21.00 Uhr, ein 18-jähriger Pkw-Fahrer. Er befuhr die Kreisstraße 6350 von Malsburg kommend in Richtung Marzell, als er aus hier nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam, in den Straßengraben fuhr und sich überschlug. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

