Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB A 46 - 2 Personen verletzt

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-BAB A 46 Richtung Erkelenz, 28.01.2022, 12:06 Uhr, Anschlussstelle Erkelenz-Ost (ots)

Gegen Mittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach durch die Autobahnpolizei zu einem Verkehrsunfall auf die A 46 Fahrtrichtung Erkelenz kurz vor der Abfahrt Erkelenz Ost alarmiert. Dort waren aus bislang ungeklärter Ursache auf der linken Fahrspur 2 Pkw kollidiert und wurden stark beschädigt. Die kurz vor den Einsatzkräften der Feuerwehr eintreffende Streife der Autobahnpolizei sicherte die Unfallstelle vorschriftsmäßig mit Verkehrssicherungsgeräten ab um sich dann um die Verunfallten zu kümmern. Ein Pkw-Fahrer übersah aus bislang ungeklärter Ursache diese Absicherung und prallte gegen die kurz zuvor aufgestellten Sicherungsgeräte der Autobahnpolizei. Die Polizeibeamten kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Die Sicherungsgeräte der Polizeistreife vor der Unfallstelle wurden zerstört. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle erneut mit Verkehrssicherungsgeräten ab, stellten vorsorglich Löschmittel bereit und sichteten insgesamt 2 verunfallte Personen aus 2 Pkw. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung durch die Besatzungen von 2 Rettungswagen in Notfallkrankenhäuser in Erkelenz und Mönchengladbach transportiert. Durch Trümmerteile und 2 Pkw wurde die linke Fahrspur blockiert. Es kam zu einem längeren Rückstau an der Unfallstelle.

Im Einsatz waren der Lösch-und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandamtmann Holger Coenen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell