Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Freitag, 26.08.2022, in dem Zeitraum zwischen 06.15 Uhr bis 16.30 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße, das Türschloss einer Wohnungstür im ersten Obergeschoss aufzubrechen. Der Unbekannte gelangte nicht in die Wohnung. Das Mehrfamilienhaus befindet sich zwischen der Emil-Kuttler-Straße und dem Blostweg. Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell