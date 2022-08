Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: in Doppelhaushälfte eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.08.2022, in dem Zeitraum zwischen 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr, gelangte ein Unbekannter in der Friedrich-Neff-Straße über ein gekipptes Küchenfenster in eine Doppelhaushälfte. Aus einem Arbeitszimmer wurde Bargeld gestohlen. Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche diesbezüglich in dem Wohngebiet Verdächtiges wahrgenommen haben.

