Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand - Unfallflucht - Auto beschädigt - Aggressiver Kunde

Aalen (ots)

Korb: Fahrzeugbrand

Ein 48 Jahre alter Renault-Fahrer bemerkte am Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr auf Höhe des Teilers B14/B29 in Fahrtrichtung Backnang, dass Rauch aus seiner Lüftungsanlage austrat. Da der Rauch immer stärker wurde, stellte er seinen Pkw kurz darauf am Parkplatz Korber Kopf ab. Kurz darauf begann es im Motorraum zu brennen. Als die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort eintraf, befand sich das Auto bereits im Vollbrand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 7:45 Uhr und 17:45 Uhr wurde ein in der Friedrichstraße geparkter Opel von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Opel wird auf 800 Euro geschätzt. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen roten Pkw handeln. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Auto beschädigt

In der Imster Straße in Maubach wurde in der Nacht zum Freitag ein Pkw Kia mit Öl übergossen. Dabei lief die Substanz über ein leicht geöffnetes Seitenfenster ins Wageninnere und verursachte Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Aggressiver Kunde

Ein 20-jähriger Mann war am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr bei einem Supermarkt in der Bühlstraße an der Kasse zum Bezahlen. Er wurde dort von einer Angestellten gebeten, sich an einer anderen Kasse anzustellen. Der 20-Jährige war damit nicht einverstanden, überreagierte und schrie laut herum. Kunden die beruhigend auf den Mann einwirken wollten, wurden beleidigt und verbal bedroht. Der Tatverdächtige erhielt in dem Markt ein Hausverbot. Die Polizei wurde hinzugezogen, die ein Strafverfahren einleitete. Die beiden Kunden, die umgehend nach dem Vorfall weggegangen sind werden gebeten, sich bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell