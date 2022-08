Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gartenhäuser aufgebrochen - Diebstahl aus Opferstock - Unfallflucht - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang Unbekannter beschädigter am Donnerstag zwischen 09:28 Uhr und 11:04 Uhr, vermutlich beim Ausparken, einen im Östlichen Stadtgraben geparkten Audi eines 53-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den Schaden von ungefähr 2500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Westhausen: Sachbeschädigung

Auf einer Pumptrack Strecke in der Kahnstraße wurde am Montag eine Sachbeschädigung festgestellt. Bislang Unbekannte beschmierten die Strecke mit blauer Farbe. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Opferstock

Unbekannte entwenden am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 20 Uhr das Spendengeld aus einem Opferstock in der Kirche St. Salvator in Schwäbisch Gmünd. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Bettringen: Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22:30 Uhr, und Donnerstag, 08:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter mindestens 9 Gartenhäuser im Bereich Scheffoldstraße auf. Nach aktuellem Stand wurden unter anderem eine Akkukettensäge, diverse Akkus sowie Bargeld im Wert von momentan geschätzt 1000 Euro entwendet.

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Hinweisen zu den bislang unbekannten Dieben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 07171/3580, mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell