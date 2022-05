Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - 48-Jährige steuerte PKW (Korrekturmeldung)

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Elmstraße

12.05.2022, 13.00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstagmittag in der Elmstraße in Schöningen wurde ein 17-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer schwer verletzt (wir berichteten). Bei der Altersangabe der Fahrerin hat sich in der Pressemitteilung ein Fehler eingeschlichen. Die Fahrerin des verursachenden Fahrzeugs vom Typ Audi war nicht 18, sondern 48 Jahre alt.

Wir bitten diesen Umstand zu entschuldigen.

